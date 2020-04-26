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Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века
Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века

Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века

Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века
17:13 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:В список из 50 картин попали самые разные ленты.

Портал Collider призывает читателей признать ужасный факт: человечество живет в будущем. В том будущем, о котором нам рассказывали научно-фантастические фильмы. У нас есть автомобили с автопилотами и карманные компьютеры. И прогресс не собирается останавливаться. Могли ли предвидеть такое фильмы начала века, и могли ли они понять те проблемы, с которыми теперь сталкивается человечество? Задав эти вопросы, портал составил список фильмов, которые за последние 20 лет лучше всего подготовили зрителей к тому будущему, в котором им приходится жить.

В список из 50 картин попали самые разные ленты. Есть анимационные фильмы "ВАЛЛ-И" и "Паприка". Есть наделавшая шума "Симона", создатели которого заявили, что это первый фильм, где главного персонажа полностью создали с помощью компьютерных технологий, а потом выяснилось, что это просто хитрый рекламный ход. Есть комедия Эдгара Райта "Армагеддец", где для победы над инопланетными захватчиками пьянчужке надо посетить все бары города. Есть ставшая культовой "Королевская битва", чье нахождение в списке фильмов, подготовивших нас к жизни в современном обществе, вызывает некоторую тревогу.

Попали в список фильмы "Детонатор" и "Примесь", режиссер, автор сценария и исполнитель главных ролей в которых Шейн Кэррут является одновременно и ученым.

Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века

Среди упомянутых порталом картин присутствуют многие фантастические блокбастеры, такие как "Начало", "Аватар", "Марсианин", "Железный человек", "Безумный Макс: Дорога ярости". Кроме того, в списке есть фильмы "Вечное сияние чистого разума", "Высшее общество", "28 дней спустя", "Район 9", "Донни Дарко" и другие.

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Фильмы, Рейтинг, Фантастика, Collider.
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