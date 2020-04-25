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Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века

Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
21:37 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости культуры:"Безумный Маск: Дорога ярости" стал самым лучшим фильмов по версии Empire.

Готовы к новому рейтингу от экспертов? Известный Британский журнал Empire подготовил новый рейтинг, на этот раз это сотня лучших фильмов 21 века. Стоит заметить, что учитывалось не только мнение специалистов, читателям также дали возможность проголосовать за понравившиеся картины. Так что если вы скучаете в самоизоляции и давно пересмотрели все киношедевры, обратите внимание и на эти фильмы, возможно откроете для себя что-то новое.

На десятом месте романтическая драма "Трудности перевода", проект режиссера Софии Копполы вряд ли оставит кого-то равнодушным. Девятую строчку занял "Лабиринт Фавна", красивая, но местами жутковатая сказка с открытым финалом. На восьмом месте триллер "Прочь", его заслуженно считают одной из лучших картин 2017 года, ведь таких ужастиков раньше просто не было. Любите комиксы? Седьмое место и Мстители вместе со своей "Войной бесконечности". Пятое место и "Лунный свет". На шестой строке "Социальная сеть", если вы вдруг не знали, как создавался знаменитый Facebook. На четвертой строке "Начало" Кристофера Нолана, отличающийся интригующим сценарием.

Бронза у "Темного рыцаря", Хит Леджер в роли Джокера также помог картине занять лидирующую позицию.

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Серебро получает "Властелин колец: Братство Кольца" не вся трилогия, а лишь первый фильм.

Ну и первое место у Безумного Макса и его "Дороги ярости".

Напомним, американский режиссер Джеймс Ганн, известный работой над обоими фильмами "Стражи галактики", на своей странице в Twitter 23 апреля составил топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет.

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Фильмы, Рейтинг, Empire.
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