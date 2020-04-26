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В сети появился фрагмент фильма "Тарас. Возвращение" (Видео)

В сети появился фрагмент фильма "Тарас. Возвращение" (Видео)
18:52 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.youtube.com

Новости культуры:В прокат байопик о Тарасе Шевченко должен был выйти 2 апреля.

Компания ИнстайтМедиа впервые представила эпизод фильма "Тарас. Возвращение" Александра Денисенко. Об этом сообщается на странице ИнстайтМедиа в Facebook.

"2 апреля 2020 года был запланирован выход на широкие экраны исторического фильма "Тарас. Возвращение" производства Продюсерского центра "ИнсайтМедиа, дистрибьютор SVOEkino. Это масштабная экранизация одноименного романа Александра Денисенко о последних месяцах ссылки Тараса Шевченко в российской царской армии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с эпидемией вируса COVID-19 было принято решение о закрытии всех кинотеатров Украины на карантин, и по этой причине выход фильма "Тарас. Возвращение" в прокат был отложен.

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"Но чтобы не было совсем грустно, мы решили представить эпизод ленты онлайн: Ой гляну я, додивлюся..." (1848), Шевченко Тарас Григорьевич. Читает - Борис Орлов (фрагмент фильма)", - написали производители.

А заодно напомнили, что 22 апреля была 182-я годовщина освобождения Шевченко из крепостничества. На день освобождения из крепостничества, в 1837-м, Тарасу было 24 года. Но воля была ненадолго. Шевченко арестовали 5 (17) апреля 1847 на днепровской переправе и еще на 10 лет поработили. Долгих семь лет из них он был в ссылке в Казахстане. И именно этому мало известному периоду посвящен новый художественный фильм режиссера и автора сценария Александра Денисенко "Тарас. Возвращение". А именно последним месяцам пребывания Шевченко на полуострове Мангистау.

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Тарас Шевченко, Ролик, Эпизод, Тарас. Возвращение, ИнстайтМедиа, Александр Денисенко.
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