В сети появился фрагмент фильма "Тарас. Возвращение" (Видео)

Новости культуры:В прокат байопик о Тарасе Шевченко должен был выйти 2 апреля.

Компания ИнстайтМедиа впервые представила эпизод фильма "Тарас. Возвращение" Александра Денисенко. Об этом сообщается на странице ИнстайтМедиа в Facebook.

"2 апреля 2020 года был запланирован выход на широкие экраны исторического фильма "Тарас. Возвращение" производства Продюсерского центра "ИнсайтМедиа, дистрибьютор SVOEkino. Это масштабная экранизация одноименного романа Александра Денисенко о последних месяцах ссылки Тараса Шевченко в российской царской армии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с эпидемией вируса COVID-19 было принято решение о закрытии всех кинотеатров Украины на карантин, и по этой причине выход фильма "Тарас. Возвращение" в прокат был отложен.

"Но чтобы не было совсем грустно, мы решили представить эпизод ленты онлайн: Ой гляну я, додивлюся..." (1848), Шевченко Тарас Григорьевич. Читает - Борис Орлов (фрагмент фильма)", - написали производители.

А заодно напомнили, что 22 апреля была 182-я годовщина освобождения Шевченко из крепостничества. На день освобождения из крепостничества, в 1837-м, Тарасу было 24 года. Но воля была ненадолго. Шевченко арестовали 5 (17) апреля 1847 на днепровской переправе и еще на 10 лет поработили. Долгих семь лет из них он был в ссылке в Казахстане. И именно этому мало известному периоду посвящен новый художественный фильм режиссера и автора сценария Александра Денисенко "Тарас. Возвращение". А именно последним месяцам пребывания Шевченко на полуострове Мангистау.