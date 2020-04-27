"Я сомневаюсь, что они хотят моего возвращения": Джо Пантолиано хотел бы вернуться в сиквел "Мактрица 4"

Новости культуры:"Матрица 4" должна выйти в прокат 21 мая 2021 года, но в связи с приостановкой производства дата премьеры еще может быть смещена на более поздний срок.

Даже несмотря на незапланированную паузу в связи с пандемией коронавируса, "Матрица 4" по-прежнему должна выйти в следующем году. В предстоящем фильме после долгого перерыва к своим давним ролям вернутся некоторые актеры из предыдущих частей, включая Киану Ривза (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити).

Кроме того, режиссерское кресло проекта вновь займет Лана Вачовски. Снова подключиться к Матрице хотел бы и актер Джо Пантолиано, который в первой части франшизы сыграл предателя по имени Сайфер. Правда, актер уже не верит, что ему найдется место в новом фильме.

Да, мне было бы очень интересно поучаствовать в "Матрице 4", но я сомневаюсь, что они хотят моего возвращения. Поверьте, я сделал все, чтобы достучаться до них. Я посылал Лане маленькие записки и просил ее дать мне роль, но никакого ответа не последовало, — сказал Пантолиано в недавнем выпуске подкаста Reel Blend.

Даже несмотря на то, что в оригинальной "Матрице" Сайфер был убит, в теории он вполне мог бы стать одним из персонажей четвертого фильма, учитывая, что Ривз и Мосс каким-то образом снова сыграют Нео и Тринити. В конце "Матрицы: Революция" оба героя тоже погибают, но очевидно, что в этом вымышленном мире физическая смерть может быть преодолена.