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"Веном" и "Тор 4": новый график кинопремьер от Sony, Disney и Marvel

"Веном" и "Тор 4": новый график кинопремьер от Sony, Disney и Marvel
22:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: instagram

Новости культуры:Похоже, из-за пандемии коронавируса в ближайшее время нам придется смотреть только сериалы либо же пересматривать старые фильмы — выход новых картин откладывается.

Компании Sony, Disney и Marvel Studios вновь подкорректировали свои графики и сообщили новые даты премьер.

Итак, третья часть "Человека-паука" с Томом Холландом (Tom Holland) в главной роли выйдет на четыре месяца позже - не 16 июля, а 5 ноября 2021 года. Кстати, продолжение мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" тоже перенесли - с 8 апреля 2022 года на 7 октября 2022 года.

Из-за этого передвинули и премьеру фильма "Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия". Он выйдет в прокат 25 марта 2022 года.

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До пандемии картина "Тор: Любовь и гром" должна была выйти 5 ноября 2021 года, но теперь названа новая дата - 11 февраля 2022 года.

Вторую часть "Венома" ("Venom: Let There Be Carnage") покажут на больших экранах не в октябре 2020 года, а через 8 месяцев - 25 июня 2021 года.

Также объявлены даты премьер следующих фильмов:

  • "Монстры на каникулах 4" - 6 августа 2021 года

  • "Отцовство" - 2 апреля 2021 года

  • "Человек из Торонто" - 17 сентября 2021 года

  • "Неизведанное: Удача Дрейка" - 16 июля 2021 года.

Напомним, известный британский журнал Empire подготовил новый рейтинг, на этот раз это сотня лучших фильмов 21 века.

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Фильмы, Дисней, Премьера, Marvel, Sony.
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