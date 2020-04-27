Зои Кравиц рассказала о подготовке к роли Женщины-кошки

Новости культуры:31-летняя актриса старается поддерживать себя в нужной физической форме в домашних условиях, но при этом не отказывает себе в любимой еде.

Зои Кравиц на днях дала интервью журналу Vanity Fair, рассказав о своем образе жизни во время самоизоляции.

Несмотря на то что киноиндустрия была вынуждена отправиться в незапланированный отпуск, артистам все равно пришлось держать в уме свои текущие проекты. Для Кравиц таковым является "Бэтмен" Мэтта Ривза — в этом фильме она сыграет Женщину-кошку.

Не то чтобы мне позвонили из студии и сказали: "Только попробуй растолстеть!", но до этого я тренировалась для роли в течение четырех или пяти месяцев. Помню, как в первые недели две самоизоляции я писала Мэтту [Ривзу], мол, когда это все кончится, мой кошачий костюм придется увеличить на пару размеров. Но я быстро решила взять себя в руки. Я связалась со своим тренером Дэвидом Хиггинсом, и теперь мы проводим тренировки пять дней в неделю. Правда, я все равно ем все, что хочу. Еда и вино — это то, что меня радует при нынешних обстоятельствах.

К этому Кравиц добавила, что режим пятидневных тренировок помогает ей не только поддерживать физическую форму, но и положительно сказывается на психическом здоровье.

Релиз "Бэтмена" изначально был назначен на июнь 2021 года, но в связи с пандемией коронавируса студия Warner Bros. перенесла премьеру на 1 октября того же года.