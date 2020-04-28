Исполнитель роли Зимнего солдата хочет попробовать себя в роли Дракулы

Новости культуры:Себастиан Стэн попросился на роль Дракулы.

Исполнитель роли Зимнего Солдата в серии фильмов по мотивам комиксов Marvel Себастиан Стэн очень хочет сыграть роль графа Дракулы в новом проекте, который собираются запустить в производство студии Universal и Blumhouse Productions.

Как признался сам актер в беседе с корреспондентами издания The Hollywood Reporter, он обратился с такой просьбой к режиссеру картины Карин Кусаме.

"Я уже написал ей об этом по электронной почте. Я сказал: "Ты ведь знаешь, что я из Румынии, верно?" Она ответила: "Да, да, но сейчас пока рано, и там пандемия. Надеюсь, мы увидимся года через четыре", - сказал он. Отметим, что Стэн и Кусама уже сотрудничали ранее, актер снимался в ее боевике "Время возмездия", вышедшем в 2018 году.

"Она была одним из тех режиссеров, которые заставляли меня чувствовать себя абсолютно уверенно, просто потому. Я думаю, что это происходило из-за того, что она совершенно точно знала, что хочет от актера", - говорил Стэн.

Cтудия Universal анонсировала свои планы экранизировать историю Дракулы в марте 2020 года. Из-за вспышки коронавируса съемочный график не был уточнен, а сам проект оказался временно замороженным.