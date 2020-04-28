Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кличко об ослаблении карантина: Завтра я представлю наш план первого этапа
Кличко об ослаблении карантина: Завтра я представлю наш план первого этапа
"Обнаружили случайно": в общежитии на Киевщине зарегистрирована вспышка Covid-19
В общежитии в Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima

Исполнитель роли Зимнего солдата хочет попробовать себя в роли Дракулы

Исполнитель роли Зимнего солдата хочет попробовать себя в роли Дракулы
02:02 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости культуры:Себастиан Стэн попросился на роль Дракулы.

Исполнитель роли Зимнего Солдата в серии фильмов по мотивам комиксов Marvel Себастиан Стэн очень хочет сыграть роль графа Дракулы в новом проекте, который собираются запустить в производство студии Universal и Blumhouse Productions.

Как признался сам актер в беседе с корреспондентами издания The Hollywood Reporter, он обратился с такой просьбой к режиссеру картины Карин Кусаме.

"Я уже написал ей об этом по электронной почте. Я сказал: "Ты ведь знаешь, что я из Румынии, верно?" Она ответила: "Да, да, но сейчас пока рано, и там пандемия. Надеюсь, мы увидимся года через четыре", - сказал он. Отметим, что Стэн и Кусама уже сотрудничали ранее, актер снимался в ее боевике "Время возмездия", вышедшем в 2018 году.

"Веном" и "Тор 4": новый график кинопремьер от Sony, Disney и Marvel

"Она была одним из тех режиссеров, которые заставляли меня чувствовать себя абсолютно уверенно, просто потому. Я думаю, что это происходило из-за того, что она совершенно точно знала, что хочет от актера", - говорил Стэн.

Cтудия Universal анонсировала свои планы экранизировать историю Дракулы в марте 2020 года. Из-за вспышки коронавируса съемочный график не был уточнен, а сам проект оказался временно замороженным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Дракула, Себастиан Стэн, Карин Кусаме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси
03 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
04 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
05 Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Прически 2020: 25 актуальных коротких стрижек на примере знаменитостей (Фото)
Прически 2020: 25 актуальных коротких стрижек на примере знаменитостей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь