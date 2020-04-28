Тайка Вайтити о переносе даты релиза "Тора 4": Какого черта, я же на каникулах

Новости культуры:Тайка Вайтити отреагировал на перенос даты релиза "Тора 4".

Режиссера фильма "Тор 4: Любовь и Гром" Тайку Вайтити новость об очередном переносе даты релиза застала врасплох. Во всяком случае, об этом свидетельствует его собственный комментарий в социальной сети Twitter.

"Какого черта. Я же на каникулах", - написал он.

Отметим, что студия Marvel передвинула премьеру на неделю. Вместо 18 февраля 2022 года, картина будет представлен зрителям 11 февраля. Примечательно, что это уже вторая ревизия прокатного графика, которая была произведена весной 2020 года.

Напомним также, что Вайтити не только снимал фильмы о Боге Грома, но и исполнил эпизодическую роль инопланетного монстра по имени Корг. Ожидается, что в экранизации комиксов "Тор 4" одну из ключевых ролей исполнит Кристиан Бейл. По неподтвержденным пока данным, ему досталась роль "антагониста галактического масштаба".

Съемки должны были начаться летом 2020 года, но вспышка коронавируса нового типа поставила крест на этих планах. Третий фильм о Торе получил высокие оценки критиков и оказался успешен в прокате. Его мировые кассовые сборы превысили 850 миллионов долларов.