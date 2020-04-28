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Опубликовали первый трейлер фильма о Мишель Обаме (Видео)

Опубликовали первый трейлер фильма о Мишель Обаме (Видео)
14:07 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Фильм будет доступен для просмотра на Netflix с 6 мая.

Вышел первый трейлер документального фильма Становление (Becoming) об экс-первой леди США Мишель Обаме. 

Трейлер был опубликован на официальном YouTube-канале Netflix. Документальный фильм даст зрителям возможность взглянуть изнутри на промо-тур по 34 городам в поддержку мемуаров Становление (Becoming), вышедших в 2018 году, пишет Variety. 

В трейлере можно увидеть кадры, сделанные в Филадельфии во время беседы с женщиной, которая готова начать следующую главу своей жизни. 

Режиссером фильма выступила Надя Халлгрен, которая сопровождала Обаму в промо-туре.

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В официальном заявлении бывшая первая леди Америки выразила благодарность режиссеру, а также рассказала о документальном фильме:

"Сейчас я больше, чем когда-либо, дорожу воспоминаниями и этим чувством связи, так как мы боремся вместе, чтобы пережить эту пандемию, заботясь о своих близких, заботясь о наших общинах и стараясь не отставать от работы и учебы, справляясь с огромными трудностями, потерями, растерянностью и неопределенностью.

В эти дни сложно сохранять надежду и стабильность, но я надеюсь, что, как и я, вы найдете немного радости в том, что сняла Надя. Она очень талантлива, ее ум и способность сочувствовать другим людям, отражаются в каждом кадре, который она снимает. Самое главное — она понимает значение сообщества, силу сообщества, и ее работа волшебным образом способна отобразить это", — сообщила Обама в официальном заявлении.

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Фильмы, Кино, Фильм о Мишель Обаме, Становление, Фильм Становление.
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