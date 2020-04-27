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"Ведьмак 2": шоураннер раскрыл некоторые подробности нового сезона

"Ведьмак 2": шоураннер раскрыл некоторые подробности нового сезона
19:37 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Авторы сериала "Ведьмак" подробнее раскроют сюжетные линии Кагыра и Фрингильи из Нильфгаарда во втором сезоне шоу.

Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрих на своей странице в Twitter раскрыла некоторые детали второго сезона шоу.

Например, она призналась, что посвятит больше времени героям Нильфгарда.

"Не могу дождаться, когда смогу углубиться в линии Кыгыра и Фрингильи во втором сезоне. Кто они такие, почему для них важен Нильфгард и каким будет их путь… это одна из моих любимых частей нового сезона", - написала она.

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Ранее Netflix назвал исполнителя роли Весемира - наставника Геральта - во втором сезоне "Ведьмака". Его сыграет датский актер, звезда сериала "Убивая Еву", Ким Бодния.

Напомним, недавно стал известен список имен, которые будут задействованы во втором сезоне. Стриминговый сервис Netflix анонсировал 7 новичков.

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Все по теме:

Сериал, Сюжет, Netflix, Ведьмак, 2 сезон, Лорен Хиссрих, Ким Бодния.
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