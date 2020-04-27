"Ведьмак 2": шоураннер раскрыл некоторые подробности нового сезона

Новости культуры:Авторы сериала "Ведьмак" подробнее раскроют сюжетные линии Кагыра и Фрингильи из Нильфгаарда во втором сезоне шоу.

Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрих на своей странице в Twitter раскрыла некоторые детали второго сезона шоу.

Например, она призналась, что посвятит больше времени героям Нильфгарда.

"Не могу дождаться, когда смогу углубиться в линии Кыгыра и Фрингильи во втором сезоне. Кто они такие, почему для них важен Нильфгард и каким будет их путь… это одна из моих любимых частей нового сезона", - написала она.

I can't wait to dig deeper into Cahir and Fringilla in S2... who they are, why Nilfgaard is important to them, and where they'll go from here.... it's one of my favorite parts of the new season. #QuarantineWatchParty #TheWitcher — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020

Ранее Netflix назвал исполнителя роли Весемира - наставника Геральта - во втором сезоне "Ведьмака". Его сыграет датский актер, звезда сериала "Убивая Еву", Ким Бодния.

Напомним, недавно стал известен список имен, которые будут задействованы во втором сезоне. Стриминговый сервис Netflix анонсировал 7 новичков.