"Ведьмак 2": шоураннер раскрыл некоторые подробности нового сезона

Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрих на своей странице в Twitter раскрыла некоторые детали второго сезона шоу.

Например, она призналась, что посвятит больше времени героям Нильфгарда.

"Не могу дождаться, когда смогу углубиться в линии Кыгыра и Фрингильи во втором сезоне. Кто они такие, почему для них важен Нильфгард и каким будет их путь… это одна из моих любимых частей нового сезона", - написала она.

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020