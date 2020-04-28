Клэр Дэйнс попрощалась с образом агента Кэрри Мэтисон (Видео)

Новости культуры:По словам актрисы, главная роль в таком сериале стала для нее исполнением мечты

Спустя восемь сезонов в эфире шпионский сериал "Родина" во главе с Клэр Дэйнс подошел к концу, а это значит, что актрисе пора попрощаться с образом агента Кэрри Мэтисон. В интервью The Guardian Дэйнс рассказала, что ей будет очень не хватать своей героини:

Буду ли я скучать по ней? Черт возьми, конечно. Я очень ее люблю. Было очень здорово играть самого умного и проницательного человека в комнате. К тому же она очень смелая, по-своему амбициозная, а также просто крутая. Она не пропадет.

По случаю окончания "Родины" Дэйнс также побеседовала с CBS News.

Для меня как актрисы это был очень важный шаг, потому что ранее — до того, как мне исполнилось тридцать — я играла преимущественно наивных девушек, чья сущность полностью сводилась к их романтическому опыту и любимому мужчине.

Тем не менее в "Родине" тоже не обошлось без мужского персонажа, с которым у героини Дэйнс сложились особые отношения — речь о Соле Беренсоне в исполнении Мэнди Патинкина. Комментируя заключительную совместную сцену с Патинкином, Дэйнс сказала:

Думаю, это чудесная и неожиданная история любви. К тому же это вовсе не похоже на то, что зачастую можно увидеть в произведениях поп-культуры: ментор и его подопечная. Между нами возникла некая химия еще при ознакомлении со сценарием. Он выглядит, как отец моего лучшего друга, который словно бы вырастил меня. Он чудесный человек, но когда он сердится на вас, то вам не по себе. Мэнди очень хорош в своей игре. Со временем наши партнерские отношения только крепли и углублялись.

"Родина" выходила на телеканале Showtime с 2011 года. За время существования телешоу было отмечено рядом наград, в числе которых "Эмми" в категориях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая женская роль в драматическом сериале".