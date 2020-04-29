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Режиссер боевиков "Джон Уик" и "Дэдпул 2" займется съемками нового триллера

Режиссер боевиков "Джон Уик" и "Дэдпул 2" займется съемками нового триллера
02:28 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссер "Джона Уика" займется триллером о потере памяти.

Режиссер боевиков "Джон Уик" и "Дэдпул 2" Дэвид Литч объединит усилия со сценаристами фантастического фильма "Мег: Монстр глубины" Джоном и Эрихом Хоберами для создания триллера под названием "Fast and Loose". 

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

В центре сюжета окажется персонаж по имени Джон Райли, который приходит в себя в Тихуане, где его оставили умирать, совершенно не помня ничего о своем прошлом. Восстанавливая цепочку улик, которые помогут установить его личность, герой обнаруживает, что ранее он вел двойную жизнь.

В одной он влиятельный криминальный авторитет, окруженный красивыми женщинами и дорогими игрушками, в другой - тайный агент ЦРУ, но с ничтожной зарплатой, без семьи, без дома и без каких-либо признаков успеха. Проблема в том, что он не может вспомнить, кто из этих двух персонажей является его истинной личностью.

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Точные сроки работ над картиной пока не называются. Вероятнее всего, Литч выступит лишь в качестве продюсера, партнеры уже преступили к поиску постановщика. Фильм станет совместным проектом студии Литча 87 North и компании STX.

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Фильмы, Дэвид Литч, Fast and Loose.
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