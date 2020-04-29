Пинхед вернется на экраны: HBO отснимет сериал

Новости культуры:HBO снимет сериал "Восставший из ада".

Телеканал HBO приобрел права на экранизацию произведения Клайва Баркера под названием "Hellbound Heart", которое в свое время стало основой для культового фильма ужасов "Восставший из ада".

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, HBO планирует представить любителям жанра многосерийную версию.

Постановщиком пилотного эпизода и, в случае его одобрения, нескольких следующих назначен Дэвид Гордон Грин, создатель фильма "Хэллоуин" 2018 года выпуска. Особо подчеркивается, что сериал "расширит и углубит вселенную, в которой существуют зловещие демоны Сенобиты под предводительством Пинхеда".

Также он не имеет никакого отношения к полнометражному римейку, которым собирается заняться студия Spyglass Media. Ее постановщиком станет Дэвид Брукнер, создатель таких жанровых картин, как "ЗЛО", "Ритуал" и "Пятница 13-е".

В оригинальной ленте 1987 года речь шла о старинной головоломке, с помощью которой можно открыть дверь в другое измерение и вызвать существ, которые доставляют садомазохистские удовольствия, естественно, не без последствий для вызвавшего. За три десятилетия своего существования франшиза пополнилась десятью полнометражными фильмами и множеством графических романов.