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Пинхед вернется на экраны: HBO отснимет сериал

Пинхед вернется на экраны: HBO отснимет сериал
03:40 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:HBO снимет сериал "Восставший из ада".

Телеканал HBO приобрел права на экранизацию произведения Клайва Баркера под названием "Hellbound Heart", которое в свое время стало основой для культового фильма ужасов "Восставший из ада".

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, HBO планирует представить любителям жанра многосерийную версию.

Постановщиком пилотного эпизода и, в случае его одобрения, нескольких следующих назначен Дэвид Гордон Грин, создатель фильма "Хэллоуин" 2018 года выпуска. Особо подчеркивается, что сериал "расширит и углубит вселенную, в которой существуют зловещие демоны Сенобиты под предводительством Пинхеда".

Также он не имеет никакого отношения к полнометражному римейку, которым собирается заняться студия Spyglass Media. Ее постановщиком станет Дэвид Брукнер, создатель таких жанровых картин, как "ЗЛО", "Ритуал" и "Пятница 13-е".

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В оригинальной ленте 1987 года речь шла о старинной головоломке, с помощью которой можно открыть дверь в другое измерение и вызвать существ, которые доставляют садомазохистские удовольствия, естественно, не без последствий для вызвавшего. За три десятилетия своего существования франшиза пополнилась десятью полнометражными фильмами и множеством графических романов.

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HBO, Восставший из ада, Сериалы.
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