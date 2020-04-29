Появился полноценный трейлер финального сезона "Агентов Щ.И.Т." (Видео)

Студия Marvel выпустила трейлер седьмого сезона "Агентов Щ.И.Т.", который начнется 27 мая на канале ABC. Уже известно, что для сериала этот сезон станет последним.
Действие финального сезона будет разворачиваться в прошлом. Агент Колсон и его команда попадут в Нью-Йорк 1931 года, в самый разгар Великой Депрессии. Им предстоит противостоять внедрившимся на Землю инопланетным полуроботам кроникомам, а также выстраивать линию поведения в отношении преступной организации "Гидра". В случае успешной победы над ней в прошлом, в настоящем не будет "Агентов Щ.И.Т.", а в случае поражения не будет настоящего.
Кроме того, зрителей ждет кроссовер с другим сериалом ABC — "Агент Картер". Активную помощь команде Колсона будет оказывать агент Стратегического Научного Резерва Дэниэл Суза (Энвер Гьоркай).
Сериал "Агенты Щ.И.Т." будет последним проектом Marvel Television, это подразделение будет закрыто, и производством всех проектов будет заниматься Marvel Studios. Но представители телеканала ABC надеются, что эти структурные изменения не помешают дальнейшему совместному производству сериалов.