Возвращение: в "Стражи Галактики 3" могут вернуться Сильвестр Сталлоне и Майкл Розенбаум

Новости культуры:Дата выхода "Стражей Галактики 3" пока неизвестна.

Во второй части "Стражей Галактики" Сильвестр Сталлоне и Майкл Розенбаум сыграли небольшие, но запоминающиеся роли: Сталлоне предстал в образе Стакара Огорда/Звездного Ястреба, тогда как Розенбаум воплотил его соратника Мартинекса. С тех пор об этих персонажах больше никаких вестей не было, но всегда остается шанс, что они еще вернутся в киновселенную Marvel. Очевидно, сами актеры тоже открыты к такому варианту. В интервью ComicBook Розенбаум сказал:

Думаю, в планы Джеймса Ганна входит наше возвращение в "Стражах Галактики 3", но я не знаю, каким образом это произойдет. Думаю, это было запланировано еще давно… Вы увидите этих парней в титрах. Но есть ли смысл возвращать Сталлоне для столь маленькой роли? Конечно, всем хотелось бы увидеть, на что он способен. В этом ведь вся соль.

Также Розенбаум рассказал, что он разговаривал со Сталлоне по поводу их потенциального появления в "Стражах Галактики 3". Выяснилось, что звезда "Рокки" и "Рэмбо" тоже хотел бы вновь сыграть в фильме Джеймса Ганна. Что до самого режиссера, то после комментариев Розенбаума он решил внести ясность в эту ситуацию, оставив в Twitter такое сообщение:

Для протокола: думаю, Майкл Розенбаум просто хотел сказать, что в какой-то момент их персонажи вернутся в киновселенную Marvel, но это не обязательно случится в третьей части "Стражей Галактики".

Предполагается, что съемки стартуют до конца этого года, но не исключено, что активная стадия производства будет смещена на более поздний срок.