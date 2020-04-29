Карен Гиллан сыграет в триллере о клонировании: подробности

Новости культуры:В картине также появятся Аарон Пол, Джесси Айзенберг, Марта Келли и Бела Коале.

Карен Гиллан ("Доктор Кто") сыграет главную роль в новом научно-фантастическом триллере о клонировании Dual (Двойной).

Сценаристом и режиссером проекта выступит Райли Стернс ("Искусство самообороны").

Лента расскажет о тяжелобольной девушке, которая решается на процедуру клонирования, чтобы помочь друзьям и семье с утратой. Вопреки собственным ожиданиям, героиня не умирает. Но и клон также появляется. Теперь девушке предстоит бороться с собственным двойником за выживание.

Если не помешает коронавирус, съемки планируют начать этим летом. О дате выхода информации пока нет.