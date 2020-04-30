Sony Pictures снимет новый сериал по мотивам книг Роберта Лоуренса Стайна

Новости культуры:Об актерском составе, а также дате выхода информации пока нет.

Scholastic Entertainment и Sony Pictures снимут сериал по мотивам серии книг "Ужастики" Роберта Лоуренса Стайна.

Как сообщает Deadline, проектом займется продюсер полнометражных адаптаций "Ужастики" и "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин" Нил Х. Мориц. Создатели намерены показать "что-то новое, нацеленное на современное поколение".

Отметим, что "Ужастики" - одна из самых популярных и продаваемых серий книг всех времен.

Это будет уже не первый сериал. В 1990-х выходило шоу "Мурашки", которое было тепло принято зрителями. Сериал рассказывал разные истории о детях, попавших в жуткие и необычные ситуации. Полнометражная дилогия с Джеком Блэком тоже оказалась крайне успешной, ведь фильмы в сумме заработали более 250 млн. долл.