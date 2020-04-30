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Большой поклонник: Майкл Джексон мог купить Marvel в 90-е

Большой поклонник: Майкл Джексон мог купить Marvel в 90-е
21:14 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Легендарный музыкант был большим поклонником супергеройских комиксов.

В 2009 году глава Marvel Comics Стэн Ли рассказал, что в свое время Майкл Джексон проявил желание выступить продюсером и, возможно, сыграть главную роль в экранизации комиксов о Человеке-пауке. Сейчас эта история больше похожа на анекдот, но все указывает на то, что Король поп-музыки действительно очень интересовался супергеройским жанром. Сейчас стало известно, что Джексон даже пытался выкупить Marvel, но эта попытка была отвергнута - об этом поведал Тай Джексон, племянник знаменитого певца и танцора.

"Он хотел купить Marvel, заручившись поддержкой Стэна Ли. Они не раз обсуждали это. К сожалению, до сделки так и не дошло. Люди из Marvel ответили категоричным отказом. Причины такого решения мне неизвестны, но иные варианты тогда не рассматривались", - сказал Тай Джексон в интервью YouTube-каналу Popcorned Planet.

Во второй половине 1990-х компания Marvel Entertainment испытывала серьезные проблемы и была признана банкротом. Возрождению поспособствовало слияние с фирмой по производству игрушек ToyBiz в 1998 году. Спустя 11 лет Disney выкупила Marvel за сумму в районе $4 млн.

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Также Тай Джексон прокомментировал особую привязанность своего дяди к Человеку-пауку: "Он был большим фанатом Marvel в целом, а не только Человека-паука. Он знал всех персонажей. Так что его интерес не сводился исключительно к покупке прав на Человека-паука. Но да, вероятно, он хотел стать Человеком-пауком [смеется]".

К этому Тай добавил, что Майклу Джексону наверняка бы очень понравилась киновселенная Marvel, запущенная в 2008 году.

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Майкл Джексон, Marvel, Тай Джексон, Marvel Entertainment.
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