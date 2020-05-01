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"Вынесет зрителям мозг": экранный Дарт Мол заинтриговал фанатов "Мандалорца"

"Вынесет зрителям мозг": экранный Дарт Мол заинтриговал фанатов "Мандалорца"
20:16 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Второй сезон американского телесериала обещает быть поразительным.

Сэм Уитвер, озвучивший Дарта Мола в нескольких проектах в рамках "Звездных войн", заинтриговал фанатов заявлением, что новый сезон телесериала "Мандалорец" буквально "вынесет зрителям мозг" - разумеется, в хорошем смысле.

Уитвер дебютировал в далекой-далекой галактике еще в 2008 году, озвучив главного персонажа в видеоигре "Звездные войны: Сила необузданная".

Позже он участвовал в озвучании разных персонажей из мультсериалов "Звездные войны", включая "Звездные войны: Войны клонов" и "Звездные войны: Повстанцы", в которых его голосом говорит Дарт Мол.

В интервью Star Wars Holocron Blog Уитвер сказал: "Во втором сезоне "Мандалорца" [режиссер] Дэйв Филони готовит нечто такое, что взорвет зрителям мозг. Когда дело доходит до таких вещей, то Дэйв и [шоураннер] Джон [Фавро] проявляют одинаковый инстинкт".

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Производство новых серий "Мандалорца" началось еще до того, как телешоу впервые вышло на экраны - это говорит о том, что компания Disney всегда была твердо уверена в успехе этого проекта. Как водится, сюжет второго сезона держится в строжайшем секрете, однако СМИ сообщают, что актерский состав сериала пополнится Розарио Доусон (ей уготована роль Асоки Тано) и Майклом Бином (должен сыграть охотника за головами, который в прошлом был напарником Мандо).

Второй сезон "Мандалорца" выйдет в эфир Disney+ в октябре 2020 года.

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Дисней, Сериал, 2 сезон, Мандалорец, Сэм Уитвер.
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