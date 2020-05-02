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Оглашены 5 победителей конкурса продюсеров Producers Network Каннского кинофестиваля

Оглашены 5 победителей конкурса продюсеров Producers Network Каннского кинофестиваля
18:33 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:За более чем 60 лет своего существования кинорынок Каннского фестиваля и программа Producers Network этого года пройдут впервые в формате онлайн. Le Marché du film du Festival de Cannes состоится с 22 по 26 июня этого года.

Украинский институт и Одесский международный кинофестиваль объявили победителей конкурса на участие в Producers Network. Об этом сообщается на сайте Одесского МКФ.

"В индустриальной программе кинорынка Каннского кинофестиваля Producers Network, которая в этом году состоится онлайн, Украину будут представлять пять продюсеров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это Дарья Бассель - продюсер "Разделительные Вживую", линейная продюсер "Вулкан" и ассоциированная продюсер одного из самых титулованных украинских документальных фильмов последних лет "Папа - мамин брат" Вадима Илькова. Дарья возглавляет индустриальную платформу DOCU/ПРО Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

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Денис Иванов - директор первой дистрибьюторской компании в Украине "Артхаус Трафик", основатель Киевской недели кинокритики и Чилдрен-кинофестиваля, соучредитель Одесского международного кинофестиваля, член правления Украинской киноакадемии. Сопродюсер таких фестивальных хитов, как "Племя" Мирослава Слабошпицкого и "Донбасс" Сергея Лозницы.

Александра Костина - исполнительная продюсер фильмов "Дикое поле" Ярослава Лодыгина и "Племя" Мирослава Слабошпицкого, девелопмент-продюсер ленты "Домой" Наримана Алиева. В настоящее время работает как продюсер над созданием дебютного художественного фильма Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир", разработанного в рамках резиденции Каннского международного кинофестиваля Cinéfondation Residence 2019.

Игорь Савиченко - член Европейской и член правления Украинской киноакадемий. На счету Савиченко такие известные ленты, как "Поводырь" Олеся Санина, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк, "Наши котики" и "Брама" Владимира Тихого, "Забытые" Дарьи Онищенко и др.

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Владимир Яценко - основатель продакшен-компании LIMELITE, член-основатель Ассоциации киноиндустрии Украины, член Европейской и Украинской киноакадемий, представитель Украины в Совете правления Eurimages. За последние годы выпустил ленты "Дикое поле", "Домой", номинированную от Украины на "Оскар", и "Атлантиду" - первый украинский фильм, выигравший на Венецианском кинофестивале.

"Отобранные для конкурса Producers Network продюсеры являются одними из сильнейших в этой сфере, поскольку уже имеют успешный опыт копродукционных проектов и будут достойно представлять Украину, одну из фокусных стран нынешней программы Каннского кинорынка. Международный нетворкинг даже в режиме онлайн - мощный инструмент для продвижения национального кино за рубежом и первый шаг в направлении увеличения иностранной аудитории украинских фильмов", - комментирует Юлия Синькевич, генеральная продюсер Одесского МКФ.

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Конкурс, Онлайн, Каннский фестиваль, Продюсеры, Producers Network.
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