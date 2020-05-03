Золота дзиґа-2020: онлайн-трансляция церемонии вручения премии (Видео)

Новости культуры:Организаторы отмечают, что получили заявки от 88 полнометражных и короткометражных фильмов.

Сегодня, 3 мая, началось оглашение победителей украинской кинопермии "Золота Дзиґа". В этом году премию будут вручать в 23 номинациях, две из которых - новые.

В этом году из-за карантинных мер, введенных в нашей стране, церемония награждения проходит онлайн.

Ведущими церемонии стали актриса и телеведущая Дарья Трегубова и комментатор и телеведущий Тимур Мирошниченко.

На звание лучшего фильма по версии премии претендуют: "Вулкан", "Гуцулка Ксеня", "Домой", "Мои мысли тихие" и "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго".

Такде премию впервые будут вручать в номинации "Открытие года", на победу в ней могут претендовать деятели, которые отличились выдающимися достижениями за последний год. Обладатель этой награды уже известен, им стал режиссер Антонио Лукич. Кроме того, будут вручать награду в категории "Лучшие визуальные эффекты".