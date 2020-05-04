Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 3 мая: "коронакризис", заявление Шредера, Тищенко о "Велюре" и другое
Итоги дня 3 мая: "коронакризис", заявление Шредера, Тищенко о "Велюре" и другое
Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на неделю
Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на неделю
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Проклов день: приметы и обряды на 4 мая

Актриса Нина Добрев ушла из "Дневников вампира" не из-за Йена Сомерхолдера

Актриса Нина Добрев ушла из "Дневников вампира" не из-за Йена Сомерхолдера
09:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:После ухода из "Дневников вампира" Нина получила несколько ролей в других шоу и фильмах, включая культовый комедийный хоррор "Последние девушки".

Мистическое шоу "Дневники вампира", основанное на одноименной серии книг Лизы Джейн Смит, еще с дебюта в 2009 году полюбилось зрителям, и, конечно, больший интерес вызвала главная героиня — Елена Гилберт в исполнении Нины Добрев.

Именно поэтому, когда в 2015 году было объявлено, что актриса покидает сериал, фанаты были крайне огорчены. Они решили, что ее уход во многом связан с расставанием с коллегой по съемочной площадке Йеном Сомерхолдером, который играл Дэймона Сальваторе. Правда, в итоге выяснилось, что это мнение ошибочно, ведь Нина и Йен сохраняют теплые отношения и по сей день.

А вот что действительно повлияло на желание актрисы изменить вектор своей карьеры, так это крайне насыщенная жизнь ее героини. Как она признавалась в Instagram, за шесть сезонов "Дневников вампира" ей пришлось сыграть "человека, вампира, свихнувшегося бессмертного, двойника" и другие необычные стороны одной личности. Также ее персонажа "похищали, убивали, воскрешали, подвергали пыткам и проклятиям" и так далее. В общем, работа была и правда нервная.

Фото: https://www.instagram.com/p/B2Po82Xg-GU/

Продолжение будет: сценарий над сиквелом "Тусовщиков из супермаркета" завершен

Так что, несмотря на огромную любовь и преданность актерскому составу и съемочной группе, Добрев просто нуждалась в перерыве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Знаменитости, Актриса, Нина Добрев, Дневники вампиров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
05 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Пандемия COVID-19: Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн
Трамп: От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев
Трамп: От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь