Актриса Нина Добрев ушла из "Дневников вампира" не из-за Йена Сомерхолдера

Новости культуры:После ухода из "Дневников вампира" Нина получила несколько ролей в других шоу и фильмах, включая культовый комедийный хоррор "Последние девушки".

Мистическое шоу "Дневники вампира", основанное на одноименной серии книг Лизы Джейн Смит, еще с дебюта в 2009 году полюбилось зрителям, и, конечно, больший интерес вызвала главная героиня — Елена Гилберт в исполнении Нины Добрев.

Именно поэтому, когда в 2015 году было объявлено, что актриса покидает сериал, фанаты были крайне огорчены. Они решили, что ее уход во многом связан с расставанием с коллегой по съемочной площадке Йеном Сомерхолдером, который играл Дэймона Сальваторе. Правда, в итоге выяснилось, что это мнение ошибочно, ведь Нина и Йен сохраняют теплые отношения и по сей день.

А вот что действительно повлияло на желание актрисы изменить вектор своей карьеры, так это крайне насыщенная жизнь ее героини. Как она признавалась в Instagram, за шесть сезонов "Дневников вампира" ей пришлось сыграть "человека, вампира, свихнувшегося бессмертного, двойника" и другие необычные стороны одной личности. Также ее персонажа "похищали, убивали, воскрешали, подвергали пыткам и проклятиям" и так далее. В общем, работа была и правда нервная.

Фото: https://www.instagram.com/p/B2Po82Xg-GU/

Так что, несмотря на огромную любовь и преданность актерскому составу и съемочной группе, Добрев просто нуждалась в перерыве.