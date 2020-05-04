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"Я никогда не забуду": Грант Гастин рассказал о любимой сцене во "Флэше" (Видео)

"Я никогда не забуду": Грант Гастин рассказал о любимой сцене во "Флэше" (Видео)
11:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Исполнитель роли Барри Аллена/Флэша Грант Гастин на днях ответил на вопрос о самом приятном моменте съемок в сериале.

Сериал "Флэш" приближается к концу шестого сезона. Первоначально Гастин назвал самым приятным общение с Томом Каваной:

Мы с ним в ожидании съемок начинаем перекидываться шуточками. Они становятся все смешнее и смешнее, над некоторыми мы потом смеемся неделями. Некоторые из членов съемочной группы потом нам говорят: "Ребята, я рассказывал своей жене о том, как вы тут развлекаетесь, ей очень понравилось".

Но потом актер назвал самую запомнившуюся сцену из сериала: 

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Я никогда не забуду финал первого сезона и сцену, когда Барри возвращается в прошлое, чтобы предотвратить убийство своей матери Обратным Флэшем. И он останавливается, потому что понимает, что должен позволить этому случиться. А мать перед смертью узнает в нем своего выросшего сына, но не понимает, почему все это произошло.

Это была сумасшедшая, эмоциональная сцена. Я никогда не забуду. После съемок я просидел дома в душе несколько часов, не будучи в силах остановить слезы. У меня была такая истерика, будто это моя мать умерла на моих глазах.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Флэш, Грант Гастин.
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