"Страна Лавкрафта": по сети блуждает трейлер нового хоррор-сериала (Видео)

Новости культуры:Готическая драма, основанная на одноимённом романе Мэтта Раффа 2016 года, перенесёт зрителей в США 1950-х годов.

Телеканал HBO представил официальный тизер хоррор-сериала "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country), премьера запланирована на август 2020 года.

Главный герой Аттикус Фриман (его сыграет Джонатан Мейджерс) в сопровождении подруги и дяди отправится на поиски своего отца и начнёт настоящую борьбу за выживание.

Его ждут не только расистские ужасы белой Америки, но и жуткие монстры, сошедшие с обложек книг мэтра Говарда Лавкрафта.

Шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступила Миша Грин, известная как автор сценария сериала "Сыны анархии", а также Джордан Пил ("Мы", "Прочь") и Джей Джей Абрамс, ставший сценаристом последних двух частей "Звёздных войн".