Опубликован новый постер и трейлер к фильму "Фонзо" с Томом Харди в главной роли (Фото, Видео)

Новости культуры:В сети презентовали первый трейлер фильма "Фонзо" (Fonzo), в котором можно едва узнать красавца Тома Харди.

Автором долгожданного байопика "Фонзо" стал Джош Транк. Именно режиссер на странице твиттер опубликовал первый официальный трейлер к новому фильму, который успел привлечь немалое внимание киноманов. По словам Джоша Транка, он хотел назвать свою работу "Капоне", поскольку речь будет идти о знаменитом гангстере. Однако заказчики все же оставили киноленту с названием "Фонзо".

В центре сюжета байопика - история о последних месяцах жизни легендарного гангстера Аль Капоне. В 30-х годах прошлого века вся Америка застывала от упоминания одного только его имена. Такую репутацию гангстер получил благодаря своей безжалостности и жестокости. Однако и такого криминального лидера ожидала расплата: правоохранители таки упекли Аль Капоне в тюрьму.

Выйдя на волю, бандит имеет неврологические симптомы сифилиса, что заставляет его сходить с ума. Главный герой с трудом отличает реальные события от видений из своего прошлого. Но смирится ли с этим гангстер?

View this post on Instagram Capone May 12 Chasing Fonzo A post shared by Tom Hardy (@tomhardy) on May 2, 2020 at 12:12pm PDT

Премьера "Фонзо" запланирована на 12 мая 2020 года.

TRAILER. Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12. (Different title. My cut. ) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6 — Josh Trank (@joshuatrank) April 15, 2020

Киноленте уже прогнозируют немалый успех в прокате, ведь в ней можно будет увидеть таких знаменитых актеров:

Линда Карделлини - Маэ Капоне

Кэтрин Нардуччи - Роге

Ноэль Фишер - Молодой Человек (Junior)

Мэтт Диллон - Джонни

Джек Лауден - Кроуфорд

Кайл Маклаклен - Керлок

Ал Сапиенца - Ральфе

Главную роль получил непревзойденный Том Харди который очень изменился для съемок.