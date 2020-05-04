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Опубликован новый постер и трейлер к фильму "Фонзо" с Томом Харди в главной роли (Фото, Видео)

Опубликован новый постер и трейлер к фильму "Фонзо" с Томом Харди в главной роли (Фото, Видео)
19:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:В сети презентовали первый трейлер фильма "Фонзо" (Fonzo), в котором можно едва узнать красавца Тома Харди.

Автором долгожданного байопика "Фонзо" стал Джош Транк. Именно режиссер на странице твиттер опубликовал первый официальный трейлер к новому фильму, который успел привлечь немалое внимание киноманов. По словам Джоша Транка, он хотел назвать свою работу "Капоне", поскольку речь будет идти о знаменитом гангстере. Однако заказчики все же оставили киноленту с названием "Фонзо".

В центре сюжета байопика - история о последних месяцах жизни легендарного гангстера Аль Капоне. В 30-х годах прошлого века вся Америка застывала от упоминания одного только его имена. Такую репутацию гангстер получил благодаря своей безжалостности и жестокости. Однако и такого криминального лидера ожидала расплата: правоохранители таки упекли Аль Капоне в тюрьму.

Выйдя на волю, бандит имеет неврологические симптомы сифилиса, что заставляет его сходить с ума. Главный герой с трудом отличает реальные события от видений из своего прошлого. Но смирится ли с этим гангстер?

 
 
 
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Capone May 12 Chasing Fonzo

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Премьера "Фонзо" запланирована на 12 мая 2020 года.

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Киноленте уже прогнозируют немалый успех в прокате, ведь в ней можно будет увидеть таких знаменитых актеров:

  • Линда Карделлини - Маэ Капоне

  • Кэтрин Нардуччи - Роге

  • Ноэль Фишер - Молодой Человек (Junior)

  • Мэтт Диллон - Джонни

  • Джек Лауден - Кроуфорд

  • Кайл Маклаклен - Керлок

  • Ал Сапиенца - Ральфе

Главную роль получил непревзойденный Том Харди который очень изменился для съемок.

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Трейлер, Том Харди, Лицо со шрамом, Постер, Fonzo, Капоне.
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