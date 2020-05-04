Опубликован новый постер и трейлер к фильму "Фонзо" с Томом Харди в главной роли (Фото, Видео)

Автором долгожданного байопика "Фонзо" стал Джош Транк. Именно режиссер на странице твиттер опубликовал первый официальный трейлер к новому фильму, который успел привлечь немалое внимание киноманов. По словам Джоша Транка, он хотел назвать свою работу "Капоне", поскольку речь будет идти о знаменитом гангстере. Однако заказчики все же оставили киноленту с названием "Фонзо".
В центре сюжета байопика - история о последних месяцах жизни легендарного гангстера Аль Капоне. В 30-х годах прошлого века вся Америка застывала от упоминания одного только его имена. Такую репутацию гангстер получил благодаря своей безжалостности и жестокости. Однако и такого криминального лидера ожидала расплата: правоохранители таки упекли Аль Капоне в тюрьму.
Выйдя на волю, бандит имеет неврологические симптомы сифилиса, что заставляет его сходить с ума. Главный герой с трудом отличает реальные события от видений из своего прошлого. Но смирится ли с этим гангстер?
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Премьера "Фонзо" запланирована на 12 мая 2020 года.
TRAILER.
Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12.
(Different title. My cut. ) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6
— Josh Trank (@joshuatrank) April 15, 2020
Киноленте уже прогнозируют немалый успех в прокате, ведь в ней можно будет увидеть таких знаменитых актеров:
Линда Карделлини - Маэ Капоне
Кэтрин Нардуччи - Роге
Ноэль Фишер - Молодой Человек (Junior)
Мэтт Диллон - Джонни
Джек Лауден - Кроуфорд
Кайл Маклаклен - Керлок
Ал Сапиенца - Ральфе
Главную роль получил непревзойденный Том Харди который очень изменился для съемок.