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Lionsgate перенесла премьеру "Джон Уик 4" из-за COVID-19

Lionsgate перенесла премьеру "Джон Уик 4" из-за COVID-19
18:45 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости культуры:Компания Lionsgate решила перенести дату выхода четвертой части "Джона Уика" из-за коронавируса.

Американская кинокомпания Lionsgate решила перенести дату выхода четвертой части "Джона Уика" из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, картина выйдет в прокат 27 мая 2022 года, вместо запланированной даты 21 мая 2021 года.

Серия фильмов рассказывает об истории наемного киллера Джона Уика, главную роль исполняет канадский актер Киану Ривз.

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Кроме того, переносится выход франшизы "Пилы: Спираль" с участием Криса Рока, вместо 21 мая 2021 года фильм выйдет спустя год.

Напомним, что голливудские фильмы, которые готовили показать весной 2020 года, изменили дату выхода. По подсчетам экспертов Variety, общие потери могут достигать 5 миллиардов долларов!

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Премьера, Lionsgate, Пандемия, Джон Уик 4, Пила: Спираль.
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