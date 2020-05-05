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Вин Дизель о "Риддике 4": Нам предстоит добраться до Андерверса

Вин Дизель о "Риддике 4": Нам предстоит добраться до Андерверса
01:27 Сегодня Телеграф kinonews Фото: zaycevnett.ru

Новости культуры:Вин Дизель уточнил статус "Риддика 4".

Работа над четвертым фильмом о приключениях Риддика продолжается. Как отметил на своей официальной странице в Instagram исполнитель главной роли и продюсер проекта Вин Дизель, сценарий картины будет завершен уже на следующей неделе. Он не уточнил, когда планируется приступить к съемкам следующей серии.

Отметим, что "Риддик 3" вышел в прокат в 2013 году. Утверждалось, что для реализации этого проекта Дизелю даже пришлось взять кредит под залог собственного дома.

Капиталовложения, которые оценивались в 38 миллионов долларов, себя оправдали: кассовые сборы ленты составили около 100 миллионов долларов.

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Ранее Дизель утверждал, что готов сняться еще в двух фильмах о Риддике.

"Нам предстоит добраться до Андерверса (Вселенная смерти, - ред.). Я этого ожидаю и верю, что так нужно. Нужно пройти Андерверс, чтобы попасть на Фурию. Вот эти две истории я наметил. Путешествие к Андерверсу дорогое мероприятие", - говорил он в одном из интервью.

Кто возглавит продолжение в качестве режиссера, пока неизвестно. Предыдущие эпизоды франшизы снимал Дэвид Туи.

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Фильмы, Вин Дизель, Риддик.
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