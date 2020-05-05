Райан Рейнольдс о судьбе "Дэдпул 3": Я просто ищу входы и выходы

Новости культуры:Райан Рейнольдс рассказал о статусе "Дэдпула 3".

Исполнитель роли Дэдпула в двух экранизациях комиксов Marvel Райан Рейнольдс уточнил статус третьего фильма.

Его комментарии по этому поводу в беседе с корреспондентами Total Film приводит издание Comic Book.

"Для меня все как-то ново, потому что теперь это происходит в Marvel, и, знаете ли, пока я просто ищу входы и выходы, насколько это возможно с того места, где я нахожусь сейчас. А там посмотрим", - сказал он.

Отметим, что в конце 2019 года Рейнольдс говорил, что все производство любых продолжений передано от студии Fox.

"Сейчас мы трудимся в Marvel, которая внезапно стала своего рода высшей лигой", - сообщил тогда актер. Он не уточнил, когда зрителям стоит ждать выхода третьего фильма о Болтливом Наемнике.

"Дэдпул", основанный на серии популярных комиксов, был выпущен в прокат в 2016 году. Его съемки были инициированы самим Рейнольдсом, который в течение длительного времени пытался убедить руководство студии Fox в перспективности такого проекта. Первый фильм и его продолжение, представленное зрителям через два года, собрали в мировом прокате более 700 миллионов долларов подтвердив высокий зрительский интерес к персонажу.