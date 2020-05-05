Том Круз отправится в космос, чтобы отснять кадры для неназванного фильма (Видео)

Новости культуры:Том Круз славится своими потрясающими трюками, которые он выполняет на съемках самостоятельно.

Как стало известно Deadline, Том Круз и компания Илона Маска Space X работают над совместным проектом с NASA, который обещает стать первым игровым фильмом, снятым в открытом космосе.

Сообщается, что эта картина будет представлять собой приключенческий экшен. Речь не об очередной части "Миссии: невыполнима", и пока неизвестно, какая киностудия будет вовлечена в реализацию этого амбициозного замысла, однако все действительно серьезно.

В свое время работа над фильмом "Миссия невыполнима: Последствия" была приостановлена из-за того, что актер сломал лодыжку, совершая прыжок с одной крыши на другую.

В "Миссии невыполнима: Племя изгоев" Круз повис на фюзеляже реактивного самолета, когда тот поднимался в воздух, а в "Миссии невыполнима: Протокол Фантом" актер взобрался на небоскреб в Дубаи Бурдж Халифа, выполняя трюки на высоте 123 этажей. Круз очень щепетильно подходит к своим трюкам, но наблюдать за ними страшновато.

Пожалуй, лишь Джеки Чан может сравниться с Крузом по уровню опасности для жизни, которой он подвергает себя во время съемок, — и все это во имя как можно более реалистичных экшен-сцен. Если Круз с успехом завершит проект на космическом корабле Маска, он станет первым и пока единственным голливудским актером с таким опытом.