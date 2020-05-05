Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лекарство от коронавируса: Минздрав разрешил клинические испытания отечественного препарата
Лекарство от коронавируса: Минздрав разрешил клинические испытания отечественного препарата
У Зеленского заявили об уменьшении числа заболевших COVID-19
У Зеленского заявили об уменьшении числа заболевших COVID-19
Владимир Кличко: Спарринговал с Усиком несколько месяцев назад
Владимир Кличко: Спарринговал с Усиком несколько месяцев назад
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 мая

Том Круз отправится в космос, чтобы отснять кадры для неназванного фильма (Видео)

Том Круз отправится в космос, чтобы отснять кадры для неназванного фильма (Видео)
14:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Том Круз славится своими потрясающими трюками, которые он выполняет на съемках самостоятельно.

Как стало известно Deadline, Том Круз и компания Илона Маска Space X работают над совместным проектом с NASA, который обещает стать первым игровым фильмом, снятым в открытом космосе.

Сообщается, что эта картина будет представлять собой приключенческий экшен. Речь не об очередной части "Миссии: невыполнима", и пока неизвестно, какая киностудия будет вовлечена в реализацию этого амбициозного замысла, однако все действительно серьезно.

В свое время работа над фильмом "Миссия невыполнима: Последствия" была приостановлена из-за того, что актер сломал лодыжку, совершая прыжок с одной крыши на другую. 

"Эвакуация": Netflix раскрыл, сколько людей убил Крис Хемсворт

В "Миссии невыполнима: Племя изгоев" Круз повис на фюзеляже реактивного самолета, когда тот поднимался в воздух, а в "Миссии невыполнима: Протокол Фантом" актер взобрался на небоскреб в Дубаи Бурдж Халифа, выполняя трюки на высоте 123 этажей. Круз очень щепетильно подходит к своим трюкам, но наблюдать за ними страшновато.

Пожалуй, лишь Джеки Чан может сравниться с Крузом по уровню опасности для жизни, которой он подвергает себя во время съемок, — и все это во имя как можно более реалистичных экшен-сцен. Если Круз с успехом завершит проект на космическом корабле Маска, он станет первым и пока единственным голливудским актером с таким опытом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Том Круз, Фильмы, Кино, Актер, Илон Маск, Space X, Кадры фильма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
03 Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
04 Полезные продукты для здоровья сердца и сосудов
05 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине количество безработных увеличилось в полтора раза
В Украине количество безработных увеличилось в полтора раза
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь