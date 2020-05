"Эвакуация": Netflix раскрыл, сколько людей убил Крис Хемсворт

Боевик "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом в главной роли вышел в эфир Netflix на прошлой неделе. Участие в проекте звезды киновселенной Marvel, а также тот факт, что сценарий для фильма написал один из режиссеров "Мстителей: Финал" Джо Руссо, привлекли к "Эвакуации" особое внимание.

Первое, что бросается в глаза в этом фильме — масса трупов и изобилие жестоких сцен. Здесь есть и рукопашные схватки, и драки на ножах, и перестрелки. Подобно Джону Уику, протагонист "Эвакуации" Тайлер Рейк истребляет своих врагов всеми возможными способами.

Если попытаться при просмотре посчитать, скольких недругов сокрушил персонаж Хемсворта, то можно легко сбиться со счета, но тут на помощь пришел сам Netflix.

The least believable part of Extraction is that at no point do any of the 183 people that Chris Hemsworth kills mention how ridiculously good looking he is...

— Netflix (@netflix) April 28, 2020