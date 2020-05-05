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"Эвакуация": Netflix раскрыл, сколько людей убил Крис Хемсворт

"Эвакуация": Netflix раскрыл, сколько людей убил Крис Хемсворт
11:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:На официальной странице стрим-сервиса в Twitter был опубликован пост, в котором названо точное число жертв Тайлера.

Боевик "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом в главной роли вышел в эфир Netflix на прошлой неделе. Участие в проекте звезды киновселенной Marvel, а также тот факт, что сценарий для фильма написал один из режиссеров "Мстителей: Финал" Джо Руссо, привлекли к "Эвакуации" особое внимание.

Первое, что бросается в глаза в этом фильме — масса трупов и изобилие жестоких сцен. Здесь есть и рукопашные схватки, и драки на ножах, и перестрелки. Подобно Джону Уику, протагонист "Эвакуации" Тайлер Рейк истребляет своих врагов всеми возможными способами.

Если попытаться при просмотре посчитать, скольких недругов сокрушил персонаж Хемсворта, то можно легко сбиться со счета, но тут на помощь пришел сам Netflix.

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Наименее правдоподобный элемент "Эвакуации" состоит в том, что из всех 183 человек, убитых главным героем, никто так ни разу и не сказал, какой Крис Хемсворт красавчик…

Почти две сотни убитых — внушительное число, в связи с чем параллели между "Эвакуацией" и "Джоном Уиком" только укрепились. Тем не менее "Эвакуации" есть чем удивить любителей непрерывного экшена — чего стоит хотя бы 12-минутная сцена без монтажных склеек, в которой Тайлера преследует целая свора солдат, копов и наемников. Фильм был с восторгом встречен публикой, так что уже появились сведения, что в будущем "Эвакуация" может получить сиквелы и/или приквелы.

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Фильмы, Кино, Боевики, Эвакуация, Крис Хемсворт.
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