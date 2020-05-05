Актер из "Однажды в сказке" вернулся к образу Капитана Крюка

Новости культуры:Актер, сыгравший Киллиана Джонса, более известного как Капитан Крюк, вернулся к роли коварного пирата ради доброго проекта Disney.

Сериал "Однажды в сказке" завершился уже два года назад, но любовь к его героям у фанатов до сих пор не прошла.

Колин О’Донохью стал частью кампании "365 сказок на ночь", в рамках которой талантливые актеры, когда-либо имевшие отношение к Мышиному Дому, по очереди читают самые известные и любимые сказки.

Когда дело дошло до Колина, ему поручили очень символичную историю — актеру предстояло познакомить юных зрителей со сказочной повестью Джеймса Мэтью Барри "Питер Пэн". Впервые Капитан Крюк появляется именно там, так что для О’Донохью это было своеобразное возвращение к истокам.

Set sail for a Peter Pan story, mateys! Captain Hook and Smee star in a tale from "365 Bedtime Stories," read by @colinodonoghue1. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/KnT7XaPgfE — Disney (@Disney) April 23, 2020

Актер играл Крюка на протяжении почти шести сезонов "Однажды в сказке", а потому вжиться в образ вновь для него труда явно не составило. А поскольку проект "365 сказок на ночь" ориентирован больше на зрителей младшего возраста, Колин позабавил их тем, что говорил разными голосами и издавал раскатистое "р", которым так славятся пираты.

Кстати, взрослые выступление О’Донохью тоже оценили. Правда, для них более ценно было вновь вспомнить события сериала и помечтать о возможности увидеть спин-офф, героями которого стали бы сам Киллиан и его возлюбленная Эмма Свон (Дженнифер Моррисон).