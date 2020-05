Актер из "Однажды в сказке" вернулся к образу Капитана Крюка

Сериал "Однажды в сказке" завершился уже два года назад, но любовь к его героям у фанатов до сих пор не прошла.

Колин О’Донохью стал частью кампании "365 сказок на ночь", в рамках которой талантливые актеры, когда-либо имевшие отношение к Мышиному Дому, по очереди читают самые известные и любимые сказки.

Когда дело дошло до Колина, ему поручили очень символичную историю — актеру предстояло познакомить юных зрителей со сказочной повестью Джеймса Мэтью Барри "Питер Пэн". Впервые Капитан Крюк появляется именно там, так что для О’Донохью это было своеобразное возвращение к истокам.

Set sail for a Peter Pan story, mateys! Captain Hook and Smee star in a tale from "365 Bedtime Stories," read by @colinodonoghue1. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/KnT7XaPgfE

— Disney (@Disney) April 23, 2020