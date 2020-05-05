"Эвакуация": Netflix запустил работу над продолжением боевика

Новости культуры:Netflix запустил в производство продолжение боевика "Операция по спасению" (Эвакуация, Extraction) с Крисом Хемсвортом.

Над сценарием вновь поработает Джо Руссо. В настоящий момент он вместе со студией прикидывает, о чем может быть сюжет новой части.

"Я заключил договор на написание сценария "Операции по спасению 2". Сейчас мы обсуждаем, какой может быть история. Пока что мы не решили, будет ли действие происходить в прошлом или будущем. Мы оставили зрителя с многочисленными вопросами своей концовкой", - рассказал Руссо.

Братья Руссо ожидают, что в режиссерское кресло вернется Сэм Харгрейв. Об участии Хемсворта пока что ничего не сообщается.

Напомним, фильм "Операция по спасению" вышел на Netflix 24 апреля и вызвал большой ажиотаж. По прогнозам, картина может привлечь рекордное количество зрителей. БОевик рассказывает о наемнике, которому поручили освободить из плена сына международного преступника. Но выбраться из Бангладеша в компании подростка будет не так просто — на героев открыли охоту люди двух наркобаронов.