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Дебют: Николас Кейдж сыграет в новом сериале о диких животных

Дебют: Николас Кейдж сыграет в новом сериале о диких животных
17:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Это будет первая роль Николаса Кейджа в сериале.

Актер Николас Кейдж исполнит роль Джо Экзотика, известного всему миру благодаря документальному сериалу "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" от Netflix. Сериал вышел на Netflix в марте и моментально побил рекорды по просмотрам.

Как сообщает Variety, новый сериал снимет канал CBS. В основу сюжета восьмисерийного проекта легла статья журнала Texas Monthly "Джо Экзотик: Темное путешествие в мир дикого мужчины".

Кейдж помимо исполнения главной роли выступит также одним из продюсеров.

В центре сюжета будет история Джо Экзотика – эксцентричного владельца зоопарка в Оклахоме, пытающегося всеми силами сохранить тигров и свой проект. Он сменил четырех мужей, баллотировался в президенты США и губернаторы штата. Экзотик долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо даже решил организовать ее убийство, за что получил 22 года тюрьмы, которые и отбывает до сих пор. Создатели покажут историю Джо и его путь от обычного оклахомского парня до невероятного персонажа, которого мы знаем сейчас.

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О дате выхода нового сериала не сообщается.

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Кино, Сериал, Съемки, Николас Кейдж, CBS.
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