Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Требовательна и груба: коллега Меган Маркл поделился деталями съемок "Форс-мажоров"
Коллега Меган Маркл поделился деталями съемок "Форс-мажоров"

"Разрушитель" получит сиквел: Сильвестр Сталлоне работает над продолжением фильма

"Разрушитель" получит сиквел: Сильвестр Сталлоне работает над продолжением фильма
19:03 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Сильвестр Сталлоне совместно с Warner Bros. работают над сиквелом фильма

Сильвестр Сталлоне работает с Warner Bros. над продолжением научно-фантастического фильма "Разрушитель". Об этом актер рассказал в своем Instagram во время общения с фанатами.

"Мы работаем с Warner Bros. над ним прямо сейчас, и это выглядит фантастически, так что все должно получиться", ─ сказал Сталлоне.

Сама студия пока не делала официального заявления. Подробности сюжета, актерский состав и дата выхода пока не известны.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Answering the audience

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

Дебют: Николас Кейдж сыграет в новом сериале о диких животных

Напомним, оригинальный "Разрушитель" режиссера Марко Брамбилло вышел в 1993 году. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сандра Буллок и Бенджамин Брэтт. Картина рассказывает о Лос-Анджелесе 2032 года. Опасный преступник Саймон Феникс (Уэсли Снайпс) сбегает из крио-тюрьмы, где он провел в заморозке последние 35 лет. На его поиски полиция отправляет сержанта Джона Спартана (Сильвестр Сталоне), которого несправедливо осудили после его предыдущей схватки с Фениксом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Warner Bros., Съемки, Сиквел, Сильвестр Сталлоне, Разрушитель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
03 Была в депрессии: скончалась 30-летняя американская певица Кэди Гроувз
04 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
05 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ослабление карантина: Минздрав обнародовал правила посещения парков и парикмахерских
Карантин: Минздрав обнародовал правила посещения парков и магазинов
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 5 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги &quot;Сумерки&quot;
Эдвард Каллен возвращается: Стефани Майер готовит новую книгу из саги "Сумерки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь