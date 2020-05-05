"Разрушитель" получит сиквел: Сильвестр Сталлоне работает над продолжением фильма

Новости культуры:Сильвестр Сталлоне совместно с Warner Bros. работают над сиквелом фильма

Сильвестр Сталлоне работает с Warner Bros. над продолжением научно-фантастического фильма "Разрушитель". Об этом актер рассказал в своем Instagram во время общения с фанатами.

"Мы работаем с Warner Bros. над ним прямо сейчас, и это выглядит фантастически, так что все должно получиться", ─ сказал Сталлоне.

Сама студия пока не делала официального заявления. Подробности сюжета, актерский состав и дата выхода пока не известны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Answering the audience Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 3 Май 2020 в 6:27 PDT

Напомним, оригинальный "Разрушитель" режиссера Марко Брамбилло вышел в 1993 году. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сандра Буллок и Бенджамин Брэтт. Картина рассказывает о Лос-Анджелесе 2032 года. Опасный преступник Саймон Феникс (Уэсли Снайпс) сбегает из крио-тюрьмы, где он провел в заморозке последние 35 лет. На его поиски полиция отправляет сержанта Джона Спартана (Сильвестр Сталоне), которого несправедливо осудили после его предыдущей схватки с Фениксом.