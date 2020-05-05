Абсолютный рекорд для отечественной индустрии: драма "Племя" стала рекордсменом

Новости культуры:Дебютный фильм режиссера Мирослава Слабошпицкого "Племя" стал прорывом национального кинематографа.

В конце декабря прошлого года картина "Племя" вошла в 50 лучших фильмов десятилетия по версии престижного издания Rolling Stone, оказавшись среди голливудских картин именитых режиссеров. Она вышла в прокат в 2014 году, а с того времени, как появилась в свободном доступе на ютубе 2015-го, установила рекордное количество просмотров для украинского кино – 50 миллионов.

Эксперты отмечают, что такого успеха не достигала ни одна работа отечественных сценаристов. Стоит отметить, что драма "Племя" заинтересовала гораздо больше, чем пол миллиона зрителей, ведь в рейтинг не вошли данные с показа в кинотеатрах, от продажи дисков с записью и просмотров на платных стримингових платформах.

Что известно о фильме Мирослава Слабошпицкого "Племя"?

За два часа фильма зрители не услышат ни слова. На экране только язык жестов и никакого дубляжа или субтитров. Картина рассказывает драматическую историю интерната для подростков с нарушениями слуха. Здесь царят свои законы и чтобы выжить в жестоком мире, нужно стать одним из "племени". В фильме есть и любовь, и интриги, и неприкрытая жестокость и насилие.

Все актеры, сыгравшие в картине глухонемые. До съемок в фильме никто из них не имел актерского опыта. Подростков режиссер искал по всей стране в заведениях для детей с недостатками слуха.