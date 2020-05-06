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"Очень редкая привилегия": Роберт Родригес занялся постановкой "Мандалорца 2"

"Очень редкая привилегия": Роберт Родригес занялся постановкой "Мандалорца 2"
01:33 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Роберт Родригес подтвердил работу над "Мандалорцем 2".

Роберт Родригес действительно принимает участие в создании второго сезона популярного фантастического сериала "Мандалорец". Об том свидетельствует собственное признание известного режиссера и продюсера, опубликованное на его странице в Twitter.

"Я искренне восхищен, что теперь мне выпала очень редкая привилегия заниматься постановкой фильмов с самой большой звездой во Вселенной", - говорилось в комментарии Родригеса, который сопровождал фотографию, запечатлевшую его в компании "Малыша Йоды", как его принято называть в фанатских кругах.

Первый сезон сериала вышел на платформе Disney+ в ноябре 2019 года. Он получил высокие оценки критиков и поклонников киновселенной "Звездные войны".

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Сюжет второго сезона "Мандалорца" на момент публикации данной заметки не уточнялся, хотя основной этап съемок уже завершен. Зрителям предстоит встретиться с новыми персонажами, некоторые из которых упоминались ранее в анимационных проектах из серии "Звездные войны". Например, с ученицей Энакина Скайуокера Асокой Тано. Поклонники шоу смогут оценить продолжение осенью 2020 года.

В апреле сообщалось, что руководитель шоу Джон Фавро уже приступил к созданию третьего сезона сериала.

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Сериалы, Роберт Родригес, Мандалорец.
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