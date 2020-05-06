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Режиссеры "Плохих парней навсегда" могут снять фильм "Дэдпул 3"

Режиссеры "Плохих парней навсегда" могут снять фильм "Дэдпул 3"
12:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:На самом деле шансы режиссеров заполучить в свое распоряжение "Дэдпула" довольно высоки.

Вышедший в начале года боевик "Плохие парни навсегда" стал первым большим фильмом дуэта Адиля Эль Арби и Билала Фаллы. У них получилось полностью воссоздать атмосферу оригинальной ленты Майкла Бэя и достойно продолжить историю персонажей Уилла Смита и Мартина Лоуренса, но останавливаться на этом режиссеры не планируют.

Им удалось привлечь внимание Marvel и даже пообщаться с представителями студии по поводу работы над некой лентой. И если раньше Арби и Фалла утверждали, что "это была просто встреча" и ничего определенного "на самом деле еще не запланировано", то на днях стало известно, что на самом деле речь шла о конкретном персонаже с R-рейтингом.

В интервью изданию Discussing Film режиссеры заявили, что из всех героев комиксов больше всего любят Дэдпула, и если бы в мире "Плохих парней" оказался один из героев Marvel, то это точно был бы Уэйд Уилсон. Правда, также Арби и Фалла были бы рады поработать с "Блэйдом", но истории с более мягким рейтингом их интересует меньше.

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Все-таки у Кевина Файги уже есть опыт поиска необычных режиссеров для фильмов студии, и, учитывая, насколько успешными получились ленты у тех же Тайки Вайтити ("Тор: Рагнарёк") или Джона Уоттса ("Человек-паук: Возвращение домой"), становится понятно, что таланты президент Marvel Studios обнаруживать умеет.

Арби и Фалла кажутся логичным выбором еще и потому, что уже создали масштабный фильм, успешно влившись во франшизу, а в случае с "Дэдпулом" этот факт также может сыграть решающую роль.

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Фильмы, Кино, Плохие парни навсегда, Дэдпул 3.
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