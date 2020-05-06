Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands (Видео)

Новости культуры:Оригинальная игра Borderlands была выпущена в 2009 году.

Авторитетное издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что двукратная обладательница "Оскара" Кейт Бланшетт ведет переговоры со студией Lionsgate по поводу роли Лилит в предстоящей экранизации фантастической видеоигры Borderlands (то есть "Пограничье"). Правда, студия по этому поводу пока не дала никаких комментариев.

Лилит — одна из главных протагонистов во вселенной Borderlands. Она принадлежит к числу шести женщин, которые известны как "сирены" — они обладают невероятными сверхчеловеческими способностями.

В частности, Лилит может совершать так называемый фазовый скачок, который позволяет ей становиться невидимой и передвигаться с невероятной скоростью.

Это ролевой шутер от первого лица, разработанный компанией Gearbox Software. Действие игры разворачивается на вымышленной планете Пандора, которую некая мегакорпорация оставила еще до событий, на которых построен игровой процесс. Впоследствии Borderlands получила несколько продолжений.

Режиссером предстоящей киноадаптации Borderlands станет Элай Рот ("Хостел", "Кто там", "Жажда смерти"), тогда как автором сценария выступит Крэйг Мэйзин ("Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок", "Без чувств", мини-сериал "Чернобыль"). Дата выхода фильма пока не анонсирована.