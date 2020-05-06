Совенок Чарли посетит каждый дом: "Чилдрен Кинофест - 2020" состоится онлайн

Новости культуры:Программа фестиваля будет объявлена в середине мая.

Фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" в этом году пройдет онлайн.

Фильмы программы можно будет посмотреть бесплатно с 29 мая по 7 июня на официальном сайте фестиваля по предварительной регистрации.

Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, просмотреть их можно будет в любое удобное время. Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, которые входят во внеконкурсную программу, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию – в течение одного дня.

"Карантинные ограничения не позволяют провести фестиваль так, как мы привыкли – более чем в 20 городах Украины, с полными залами на тысячи и сотни маленьких зрителей. Но это не только вызовы, но и невероятные возможности – Совенок Чарли и "Чилдрен Кинофест" этом году могут посетить каждый украинский дом", – отмечают организаторы.

Фильм, который станет победителем нынешнего "Чилдрен Кинофеста", как и всегда, выберет аудитория – после просмотра лент конкурсной программы зрителям будет предложено оценить свои впечатления.

В рамках фестиваля уже в четвертый раз пройдет конкурс детских фильмов. По традиции победителей определят украинские кинематографисты – продюссер и директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор ленты-победителя 6-го "Чилдрен Кинофеста" "Украденная принцесса". Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 грн.

Четвертый конкурс детских фильмов, объявленный осенью 2019 года, собрал более 220 заявок со всей Украины. Из них будет отобрано по 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Лидерами по количеству заявок стали Киевская, Харьковская, Днепропетровская и Львовская области. Имена финалистов будут объявлены 19 мая.