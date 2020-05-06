Рэйф Файнс сыграет в новом мюзикле от Netflix

Новости культуры:Мюзикл будет снят по одноименному произведению Роальда Даля.

Британский актер Рэйф Файнс исполнит роль мисс Агаты Транчбол в новом музыкальном фильме "Матильда" от стримингового сервиса Netflix.

Режиссировать новый фильм-мюзикл будет Мэттью Уорчас. Он является художественным руководителем лондонского театра "Олд Вик".

На роль сценариста выбрали Дэнниса Келли, который ранее занимался адаптацией этой книги для спектакля Тима Минчина, передают СМИ.

Актер Рэйф Файнс сыграет роль злобной директрисы начальной школы по имени мисс Агата Транчбол. Также в проекте будет участвовать актриса Джоди Комер, известная по сериалу "Убивая Еву".

Произведение Даля рассказывает о девочке Матильде, которую не любят родители, а в школе властвует жестокая директриса мисс Транчбол. Однако это не мешает девочке обладать доброй и открытой душой.

Со временем Матильда начинает открывать в себе дар телекинеза, который поможет ей победить окружающее ее зло.