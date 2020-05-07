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"Пираты Карибского моря 6": главную героиню может сыграть Карен Гиллан

"Пираты Карибского моря 6": главную героиню может сыграть Карен Гиллан
02:02 Сегодня Телеграф kinonews

Новости культуры:Названа исполнительница главной роли в "Пиратах Карибского моря 6".

Киностудия Walt Disney определилась с кандидатурой исполнительницы главной роли в следующем фильме из серии "Пираты Карибского моря", которым планируется перезапустить популярную франшизу. Ею может стать Карен Гиллан, снимавшаяся в экранизациях комиксов Marvel, в которых ей довелось сыграть Небулу. Такими сведениями располагает издание The DisInsider.

Напомним, что впервые информация о возможности смещения фокуса серии на персонажа женского пола появилась еще осенью 2018 года. Утверждалось, что сюжет очередного продолжения будет строиться вокруг пиратки по имени Рэдд.

Эта героиня присутствует в оригинальном аттракционе "Пираты Карибского моря", на основе которого в свое время были сняты одноименные фильмы. Официальные представители студии Walt Disney не комментировали процесс создания шестого фильма.

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В октябре 2019 года стало известно, что за сюжет нового фильма будут отвечать продюсер сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин и сценарист Тед Эллиотт.

Пятый фильм "Пираты Карибского моря" был выпущен в 2017 году и, несмотря на не слишком благоприятную критику, собрал в мировом прокате около 800 миллионов долларов. После этого студия Walt DIsney решила отказаться от услуг исполнителя роли Джека Воробья Джонни Деппа.

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Фильмы, Пираты Карибского моря, Карен Гиллан.
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