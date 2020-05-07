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Создатель "Иллюзии обмана" взялся за сиквел "Яркости" для Netflix

Создатель "Иллюзии обмана" взялся за сиквел "Яркости" для Netflix
02:42 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Создатель "Невероятного Халка" снимет сиквел "Яркости".

Компания Netflix запускает в производство продолжение фантастического фильма "Яркость" ("Bright").

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, постановщиком планируется назначить Луи Летерье, создателя таких картин, как "Невероятный Халк" и "Иллюзия обмана".

Отметим, что в начале 2020 года утверждалось, что потоковый сервис принял решение форсировать съемки сиквела, а режиссер первой серии Дэвид Эйер уже приступил к работе над сценарием.

"Это очень богатый мир, и я надеюсь, что нам удастся "копнуть" поглубже", - прокомментировал тогда он.

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Оригинальная лента была представлена потоковым сервисом в 2017 году. Она рассказывала о мире, к котором люди живут бок о бок с фантастическими существами. В центре сюжета двое полицейских - человек и орк. Главные роли исполнили Уилл Смит и Джоэл Эдгертон, Ожидается, что оба они примут участи и в создании второй части. Производственный бюджет "Яркости" оценивался в 90 миллионов долларов.

Западные критики разгромили фильм. Его рейтинг в системе портала Rotten Tomatoes составлял всего 28 процентов, Насколько результативен проект оказался для потокового сервиса, не учтонялось.

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Фильмы, Netflix, Яркость.
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