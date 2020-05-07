"Реальность и так мрачная": создатель "Черного зеркала" пока не занимается следующими эпизодами

Новости культуры:Чарли Брукер заявил, что пока не будет заниматься "Чёрным зеркалом".

Чарли Брукер заявил в интервью Radio Times, что сейчас он занимается разными проектами и не может конкретно сказать, над чем он работает или не работает.

Брукер при этом подчеркнул, что не видит смысла выпускать следующие эпизоды "Чёрного зеркала" в ближайшее время, так как ситуация в мире слишком тяжёлая и зрители вряд ли заинтересованы в антиутопиях. Поэтому он пока не работает над продолжением сериала и вместо этого занимается комедийными сценариями.

"Не знаю, кто сейчас готов смотреть истории о гибели общества, поэтому я не работаю над ними. Я хочу отточить мои комические навыки, и в последнее время писал сценарии, которые могли бы меня рассмешить", - сказал Чарли Брукер.

Чарли Брукер создал антологию "Чёрное зеркало" в 2011 году. К 2020 году сериал получил пять сезонов, последний из которых вышел летом 2019 года на Netflix. Брукер выступил его шоураннером совместно с Аннабель Джонс ("Тупик", "Инспектор Клот").

После выхода пятого сезона Чарли Брукер заявил, что готов развивать "Чёрное зеркало" в разных направлениях — например, выпускать спин-оффы, продолжать антологию новыми сезонами или снимать одиночные эпизоды вроде интерактивного "Брандашмыга".