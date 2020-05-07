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Сериал "Парни что надо" "перешел" на Disney+

Сериал "Парни что надо" "перешел" на Disney+
11:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Шоу рассчитано на несколько сезонов, которые в будущем расскажут также и о высадке на Луне.

Сериал "Парни что надо", одним из продюсеров которого выступил Леонардо Ди Каприо, выйдет на сервисе Disney+. Сериал будет состоять из восьми эпизодов по 60 минут.

Как сообщает Variety, проект разрабатывался телеканалом National Geographic и снят по одноименной книге Тома Вулфа 1979 года.

Переход на стриминговый сервис объяснили тем, что это наилучшая попытка донести столь важный подвиг до молодого поколения.

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Сериал рассказывает об американцах - участниках первой космической программы NASA и пилотах, тестировавших самолеты с ракетным двигателем. Зрителям расскажут историю, которая начинается в пустыне Мохаве и заканчивается в невесомости. В центре событий - астронавты Джон Гленн и Алан Шепард. Патрик Дж. Адамс снялся в роли Гленна. Джейк МакДорман сыграл Шепарда.

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Кино, Дисней, Сериал, National Geographic, Леонардо ди Каприо, Парни что надо.
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