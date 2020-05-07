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В новом проекте от Netflix сыграет Блейк Лайвли: ждем постапокалиптический триллер

В новом проекте от Netflix сыграет Блейк Лайвли: ждем постапокалиптический триллер
21:07 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:Американская актриса Блэйк Лайвли также выступит продюсером этого фильма.

Портал Variety сообщает, что стрим-сервис Netflix приобрел права на постапокалиптический триллер под названием Dark Days at the Magna Carha. Главную роль сыграет Блейк Лайвли ("Сплетницы", "Зеленый фонарь"). Режиссером проекта будет Шон Леви ("Ночь в музее", "Дальше живите сами", "Очень странные дела"). Сообщается, что в случае успеха первой части, у студии уже есть план по превращению истории в трилогию.

За сценарий фильма отвечает дебютант Майкл Пейсли. Из клерка в актерском агентстве он дорос до ассистента на съемках "Ведьмака", и вот теперь получил шанс создать сценарий для Netflix.

Детали сюжета не раскрываются. Известно, что действие будет происходить после какой-то глобальной катастрофы, из-за которой главной героине придется приложить неимоверные усилия, чтобы спасти свою семью. Съемки предположительно стартуют после снятия всех ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

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Последней работой Лайвли стал триллер "Секция ритма", вышедший в начале этого года и показавший в прокате достаточно слабые результаты. Шон Леви также снял супруга Блейк Райана Рейнольдса в главной роли в фильме "Главный герой", чья премьера запланирована на 3 июля 2020 года.

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Триллер, Шон Леви, Блейк Лайвли, Netflix.
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