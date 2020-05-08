Известно, когда выйдет финальный эпизод 10 сезона "Ходячих мертвецов"

Новости культуры:Предполагаеться, что финал десятого сезона сериала может выйти лишь осенью.

Одной из самых неприятных задержек, вызванных пандемией коронавируса, стала задержка выхода финальной серии 10 сезона "Ходячих мертвецов". Остановка съемочного процесса помешала каналу AMC завершить работу над этой серией.

Аналитики сайта ComicBook нашли еще одну причину, по которой канал не будет форсировать работу над финальной серией. По их данным, AMC часто использует важные серии "Ходячих мертвецов" для продвижения других своих проектов. Премьера 7 сезона "Ходячих мертвецов" предваряла старт 6 сезона "Комикснутых парней". Показ 5 сезона "Лучше звоните Солу" был связан с выходом "Ходячих мертвецов" с зимнего перерыва. После финала 8 сезона основного сериала был запущен 4 сезон сериала "Бойтесь ходячих мертвецов".

Поэтому ComicBook связывает показ 16 серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" со стартом показа спин-оффа "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", чья премьера перенесена с 10 апреля на четвертый квартал этого года. Финал сезона одного сериала должен дать старт другому.

В "Мире за пределами" будет рассказано о группе подростков, выросших после зомби-эпидемии. В какой-то момент они отправляются исследовать окружающий их мир.