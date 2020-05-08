Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 20 тыс в сутки
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 20 тыс в сутки
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Самые креативные: украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)
Украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)

Известно, когда выйдет финальный эпизод 10 сезона "Ходячих мертвецов"

Известно, когда выйдет финальный эпизод 10 сезона "Ходячих мертвецов"
21:32 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Предполагаеться, что финал десятого сезона сериала может выйти лишь осенью.

Одной из самых неприятных задержек, вызванных пандемией коронавируса, стала задержка выхода финальной серии 10 сезона "Ходячих мертвецов". Остановка съемочного процесса помешала каналу AMC завершить работу над этой серией.

Аналитики сайта ComicBook нашли еще одну причину, по которой канал не будет форсировать работу над финальной серией. По их данным, AMC часто использует важные серии "Ходячих мертвецов" для продвижения других своих проектов. Премьера 7 сезона "Ходячих мертвецов" предваряла старт 6 сезона "Комикснутых парней". Показ 5 сезона "Лучше звоните Солу" был связан с выходом "Ходячих мертвецов" с зимнего перерыва. После финала 8 сезона основного сериала был запущен 4 сезон сериала "Бойтесь ходячих мертвецов".

Поэтому ComicBook связывает показ 16 серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" со стартом показа спин-оффа "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", чья премьера перенесена с 10 апреля на четвертый квартал этого года. Финал сезона одного сериала должен дать старт другому.

"Жизнь после смерти": сериал продлен на 3 сезон

В "Мире за пределами" будет рассказано о группе подростков, выросших после зомби-эпидемии. В какой-то момент они отправляются исследовать окружающий их мир.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Финал, Сериал, Ходячие Мертвецы, AMC, 10 сезон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
03 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
04 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
05 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
На Донбассе получили ранения трое военнослужащих
На Донбассе получили ранения трое военнослужащих
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь