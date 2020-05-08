"Жизнь после смерти": сериал продлен на 3 сезон

Новости культуры:О дате выхода нового сезона пока не сообщается.

Британский комедийно-драматический сериал "Жизнь после смерти" (После жизни, After Life) от Netflix продлили на третий сезон. Об этом сообщается в Twitter сервиса.

Кроме того, автор шоу и исполнитель главной роли заключил с Netflix сделку о создании еще нескольких новых проектов.

Напомним, герой сериала "After Life" - Тони, человек, ведущий, казалось бы, идеальную жизнь. После неожиданной смерти его жены Лизы Тони полностью меняется. Он думал о том, чтобы покончить с собой, но вместо этого он решил продолжать жить, чтобы наказать мир за все плохое. Отныне он хочет говорить и делать все, что ему нравится, не заботясь о себе или о ком-либо еще. Однако оказывается, что это очень сложно, потому что все пытаются спасти хорошего парня, которого они когда-то знали.

Премьера первого сезона состоялась на Netflix 8 марта 2019 года. Второй сезон состоял из шести эпизодов и вышел 24 апреля. О дате выхода нового сезона пока не сообщается.