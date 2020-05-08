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"Проклятая": в сети появились первые кадры сериала от Netflix

"Проклятая": в сети появились первые кадры сериала от Netflix
15:08 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Премьера "Проклятой" запланирована на лето 2020 года.

В сети появились первые кадры и постер предстоящего сериала Netflix "Проклятая", основанного на одноименном графическом романе Тома Уилера и Фрэнка Миллера.

Фото опубликовало издание Comic Book.

В ленте будет переосмыслена знаменитая легенда о короле Артуре, историю расскажут от лица девушки со сверхъестественными способностями по имени Нимуэ в исполнении Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему").

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По сюжету, Нимуэ после смерти матери знакомится с юным наемником по имени Артур (Девон Террелл), который занимается поисками волшебника Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур. Героиня поможет устроить восстание против коварных красных паладинов.

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Кино, Фильм, Кадры, Netflix, Проклятая.
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