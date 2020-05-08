"Проклятая": в сети появились первые кадры сериала от Netflix

В сети появились первые кадры и постер предстоящего сериала Netflix "Проклятая", основанного на одноименном графическом романе Тома Уилера и Фрэнка Миллера.
Фото опубликовало издание Comic Book.
В ленте будет переосмыслена знаменитая легенда о короле Артуре, историю расскажут от лица девушки со сверхъестественными способностями по имени Нимуэ в исполнении Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему").
#Cursed premieres this summer! pic.twitter.com/WqCrzG66LU
— See What's Next (@seewhatsnext) May 7, 2020
По сюжету, Нимуэ после смерти матери знакомится с юным наемником по имени Артур (Девон Террелл), который занимается поисками волшебника Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур. Героиня поможет устроить восстание против коварных красных паладинов.