"Проклятая": в сети появились первые кадры сериала от Netflix

Новости культуры:Премьера "Проклятой" запланирована на лето 2020 года.

В сети появились первые кадры и постер предстоящего сериала Netflix "Проклятая", основанного на одноименном графическом романе Тома Уилера и Фрэнка Миллера.

Фото опубликовало издание Comic Book.

В ленте будет переосмыслена знаменитая легенда о короле Артуре, историю расскажут от лица девушки со сверхъестественными способностями по имени Нимуэ в исполнении Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему").

По сюжету, Нимуэ после смерти матери знакомится с юным наемником по имени Артур (Девон Террелл), который занимается поисками волшебника Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур. Героиня поможет устроить восстание против коварных красных паладинов.