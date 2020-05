"Проклятая": в сети появились первые кадры сериала от Netflix

В сети появились первые кадры и постер предстоящего сериала Netflix "Проклятая", основанного на одноименном графическом романе Тома Уилера и Фрэнка Миллера.

Фото опубликовало издание Comic Book.

В ленте будет переосмыслена знаменитая легенда о короле Артуре, историю расскажут от лица девушки со сверхъестественными способностями по имени Нимуэ в исполнении Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему").

