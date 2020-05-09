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Соавтор "Фостеров" снимет мини-сериал о любви во время карантина

Соавтор "Фостеров" снимет мини-сериал о любви во время карантина
09:47 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Об актерском составе, а также дате выхода сериала не сообщается.

Джоанна Джонсон, соавтор проекта "Фостеры" снимет мини-сериал "Любовь во время короны" (Love in the Time of Corona) для канала Freeform.

Как сообщает deadline, романтическая комедия из четырех частей посвящена поиску любви во время социального дистанцирования.

Он также будет снят с использованием дистанционных технологий, а дома актеров станут фоном для историй.

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"Это идеальное шоу для поколения, которое учится любить и быть любимым в то время, когда весь мир говорит им держаться на расстоянии друг от друга", - сказала Лорен Коррао, исполнительный вице-президент по развитию Freeform.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Съемки, Джоанна Джонсон, Любовь во время короны, Love in the Time of Corona.
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