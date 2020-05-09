Тему нового сезона "Американской истории ужасов" могут сменить из-за коронавируса

Новости культуры:Пандемия коронавируса продолжает влиять на планы продюсеров и режиссеров.

"Американская история ужасов" леденила сердца зрителей с 2011 года, и от десятого сезона шоу фанаты ждут максимума впечатлений. Шоураннеры уже анонсировали появление на экране любимейших звезд франшизы - Сары Полсон и Эвана Питерса, а накануне создатель сериала Райан Мерфи рассказал, что Маколея Калкина ждет горячая сцена с участием Кэти Бейтс. Вот только не факт, что все произойдет уже в этом году.

В интервью изданию The Wrap Мерфи признался, что рассматривает возможность отложить свою первоначальную идею на потом. Дело в том, что ситуация с пандемией коронавируса все еще стоит очень остро, и пока непонятно, когда удастся возобновить производство шоу. Но новый сезон, по словам продюсера, сильно зависит от погоды - его нужно снимать в теплое время года. Так что вполне вероятно, что в основу следующих эпизодов ляжет совсем другой сюжет.

Разумеется, Райан держит события десятого сезона в тайне, однако ранее он опубликовал в своем Instagram постер, который говорит о том, что продолжение сериала будет как-то связано с водой. На изображении видна морская гладь и вцепившиеся в берег руки.

View this post on Instagram Things are beginning to wash up on shore... A post shared by Ryan Murphy (@mrrpmurphy) on Mar 10, 2020 at 11:15am PDT

Мерфи заметил, что пока не знает, возьмется ли он в итоге за другую идею или подождет следующего года, чтобы снимать то, что задумывалось изначально, поэтому при худшем раскладе фанатам придется ждать встречи с любимым шоу до 2021 года.

"Американская история ужасов" уже продлена до 13 сезона, так что идеи у продюсера наверняка есть, и однако же хочется верить, что все пойдет так, как задумывалось.